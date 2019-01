Forstunfall endete glimpflich

GUNSKIRCHEN. Ein schwerer Forstunfall hat sich Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) ereignet. Ein 33-jähriger Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Der Unfall ereignete sich bei Holzschlägerungsarbeiten entlang eines kleinen Bachlaufes in der Ortschaft Kalchau in der Gemeinde Gunskirchen. Der 33-Jährige war dabei mit der Motorsäge eine Esche zu fällen. Als der Baum fiel, drehte sich der Stamm zur Seite und traf den 33-Jährigen am rechten Unterschenkel. Er wurde darunter eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Dem Mann gelang es allerdings die Rettungskräfte zu verständigen. Anschließend wurde er mithilfe eines Traktors aus seiner misslichen Lage befreit und per Rettung zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Wels gebracht.

