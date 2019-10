Forschung: Von den Grundlagen bis zum World Wide Web

Was nicht heißt, dass sich die Erkenntnisse nicht auch für zahlreiche Anwendungen nutzen lassen. Die in der CERN-Einrichtung Isolde erzeugten Radioisotopen werden beispielsweise von CERN-Medicis für die Medizinforschung bereitgestellt, um neue Krebstherapien zu entwickeln. Die am Freitag vereinbarte weitere Kooperation zwischen Kepler-Uni und Isolde umfasst unter anderem die Forschung an III-Nitrid-Systemen als Strahlungsdetektoren für die Raumfahrt und Medizintechnik.

Weltweit bekannt ist eine CERN-Entwicklung, die als Nebenprodukt entstanden ist: Um Forschungsergebnisse auf einfache Art unter den Wissenschaftlern austauschen zu können, entwickelte Tim Berners-Lee 1989 das WWW – das World Wide Web.

Auf die Verknüpfung von medizinischer Forschung und Anwendung samt Firmen als Spin-offs spezialisiert ist das Schweizer Zentrum für translationale Medizin und Unternehmertum (sitem-insel) in Bern, das ebenfalls auf dem Besuchsprogramm von Landeshauptmann Stelzer stand. Anleihen aus dem sitem-Konzept seien auch für die medizinische Forschung in Linz interessant, sagte Stelzer.

