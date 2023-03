Endlich "kreativ austoben"

Jedes Semester treffen Studierende am Campus Hagenberg in Kleingruppen zusammen, um gemeinsam unterschiedliche Themen auszuarbeiten und sich "kreativ auszutoben", wie es die FH Hagenberg nennt. Was dabei herauskam, stellten Studierende der Studiengängen Medientechnik und Mediendesign, Digital Arts und Interactive Media zuletzt im Audimax der Fachhochschule vor. Das Publikum bildeten dabei nicht nur Mitstudierende, sondern auch Professoren.

Die Jungwissenschaftler entwickelten etwa unterhaltsame Kampfspiele, in denen Drohnen gegeneinander antreten müssen oder sich Fischer nach erfolgreichem Fang ihrer "Beute" im Boxkampf stellen müssen. Neben einigen herausstechenden Arbeiten aus dem Video- und Animationsbereich wurden zudem Programme entwickelt, die die Mediensteuerung vereinfachen beziehungsweise grafische Entwürfe besser im 3D-Raum visualisieren können.

Die besten Studierenden traten allerdings nicht nur vor Publikum auf, sondern wurden auch zum Podcast der FH Hagenberg gebeten.

Einen Videobeitrag zu den Projekten:

