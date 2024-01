Games und Grafikeffekte: Hagenberger Muskelspiele

"Erkunde das Unentdeckte" – unter diesem Motto findet kommende Woche die Werkschau "Peek Beyond" der Fachhochschule Hagenberg statt. Dabei zeigen die Studierenden des Digital Media Departments ihr Können.

Animationsfilme, Videogames, Visual Effects, virtuelle und erweiterte Realität (VR und AR), Live-Demos interaktiver Projekte: Im Audimax werden am 1. und 2. Februar (jeweils von 13 Uhr bis 15 Uhr) die Arbeiten der Studierenden präsentiert, per Livestream auf peekbeyond.at können alle daran teilnehmen. Die jungen Digitalkünstler versprechen "ein Feuerwerk an visueller Kreativität gepaart mit professioneller Technik". Der Bogen spannt sich von VR-Erfahrungen, die Ängste wie jene vor dem Unsichtbaren erlebbar machen, über Stop-Motion-Horror zum Thema Stalking bis zu einer Neuerzählung von "Alice im Wunderland" in 2D.

Am ersten Tag sind Projekte aus dem 3. Semester der Bachelor-Studiengänge "Digital Arts" und "Medientechnik & -design" sowie dem 1. Semester der Master-Studiengänge "Digital Arts" und "Interactive Media" an der Reihe, am zweiten Tag jene aus dem 3. und 5. Semester der Master-Studien "Digital Arts" und "Interactive Media".

