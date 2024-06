Preis für Hagenberger Animationsfilm

HAGENBERG. "Mal den Teufel nicht an die Wand" – so lautet das Motto des Animationsfilms der drei FH-Studenten Katharina Arbeithuber, Lisa Bayr und Lukas Brandstetter. Zwischen Wandzeichnungen und digitaler Malerei bewegt sich das Werk "Laute Stille" der drei Filmschaffenden, die derzeit das Studium Digital Arts auf dem Campus Hagenberg absolvieren. In Kooperation mit Leonie Roithner von der Universität für angewandte Kunst Wien und dem Musikproduzenten MxKaaf entstand ein Film über Realitätsverlust.

"Laute Stille" wurde beim Crossing-Europe-Festival mit dem "Innovation Award – Local Artist" prämiert. Der Preis zeichnet Leistungen im Bereich der Animationskunst aus.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger