Smart bekleidet dank FH-Forschung

Ein T-Shirt, das Bewegungsmuster des menschlichen Körpers und schlechte Haltung erkennt: Möglich wird das mit "Smart-Textiles", also Stoffen, die mit Sensoren und winzig kleinen Prozessoren ausgestattet sind. Forscher des "Embedded Systems Lab" am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich haben ein neues Verfahren entwickelt, durch das eine Software die auf Textilien angebrachte Hardware schneller erkennen kann. Die Produktion und Inbetriebnahme smarter Kleidung sollen dadurch erheblich schneller gelingen. Dafür haben die Wissenschafter und Lehrenden Josef Langer, Florian Eibensteiner und Phillip Petz nun ein europäisches Patent erhalten.

In einer gemeinsamen Expertengruppe beschäftigt sich das Trio mit angewandter Forschung im Bereich intelligenter Hard- und Software-Systeme in Kombination mit künstlicher Intelligenz. "Wir entwickeln dafür digitale Systeme, die ihre Umwelt erfassen, daraus selbstständig lernen und autonom Entscheidungen treffen", erklärt Langer. Neben der Forschung und angewandten Produktentwicklung unterstützen die Forscher am "Embedded Systems Lab" auch Studierende und Absolventen dabei, ihre Ideen umsetzen und sich Fördermittel zu sichern. Ihr Know-how aus der Praxis geben die Wissenschafter in den Studiengängen Hardware-Software-Design und Embedded Systems Design aktiv an Studierende am Campus Hagenberg weiter.

