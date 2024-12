Belästigung in der Kaserne? Verfahren vorerst eingestellt

Der Heeresbeamte ist in der Kaserne Ried beschäftigt.

RIED. "Über die mutmaßliche sexuelle Belästigung einer 20-jährigen Mitarbeiterin in der Kaserne Ried durch einen Bediensteten des Bundesheeres berichteten die OÖN am 25. August 2024. Im Artikel ging es darum, dass ein 59-Jähriger, der kurz vor der Pension stehen soll, in der Küche der Kaserne Ried gegenüber der jungen Frau wiederholt sexuell übergriffig geworden sein soll.