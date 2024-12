Frauen-Nationalteam spielt in Ried gegen Schottland

Österreichs Frauen-Nationalteam spielt in der Gruppenphase der UEFA Women’s Nations League gegen Schottland, Deutschland und die Niederlande. Das Auftaktmatch gegen Schottland geht am Freitag, 21. Februar 2025, um 18 Uhr in der Innviertel-Arena in Ried über die Bühne. Karten für das Spiel sind seit gestern online unter www.svried.at und in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried erhältlich.

4000 Fans bei der Premiere

Für das Frauen-Nationalteam ist es das dritte Match im Stadion der SV Guntamatic Ried. Bei der Premiere am 31. Mai gegen Island (1:1) feuerten fast 4000 Fans das österreichische Team an. Und auch beim zweiten Spiel am 29. Oktober gegen Slowenien feierten 2600 Zuschauer den 2:1-Sieg der österreichischen Mannschaft.

"Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt bereits zum dritten Mal die österreichische Frauen-Nationalmannschaft bei uns in der Innviertel-Arena zu Gast haben. Bei den ersten beiden Spielen haben wir bewiesen, dass wir ein würdiger Gastgeber für Österreichs beste Fußballerinnen sind. Ich bitte auch jetzt wieder alle Fußballfans, zahlreich zu uns ins Stadion zu kommen, damit wir dem Team die bestmögliche Unterstützung für einen erfolgreichen Nations-League-Auftakt bieten können", sagt SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

Sitzplatz-Karten (Nord, Süd, Ost) kosten in der Kategorie 1 (Sektoren B, C, D, E, K) 18 Euro und ermäßigt 14 Euro. In der Kategorie 2 (Sektoren A, F, G, H, I, J) sind Karten um 14 bzw. ermäßigt um zehn Euro erhältlich. Kinder zahlen in beiden Kategorien sechs Euro bzw. sind unter sieben Jahren frei. VIP-Tickets (Süd) kosten 120 Euro und für Kinder 54 Euro.

