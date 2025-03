Schuldirektor kontert nach FP-Kritik: "Wir rocken die Deutschförderklassen"

Nadine Furtner unterrichtet eine Deutschförderklasse in der Volksschule Braunau-Neustadt

Dass die Volksschule in der Neustadt viele Kinder besuchen, die ausländische Wurzeln haben, ist allgemein bekannt. Dass die FPÖ des Bezirks in einer Aussendung von einem Anteil an Schülern mit nicht-deutscher-Muttersprache von mehr als 76 Prozent und von Zuständen, die für Lehrkräfte und deutschsprachige Schüler höchst belastend seien, spricht, stößt bei den Verantwortlichen mehr als sauer auf. Rufschädigend sehen das Direktor Christoph Kritzinger samt Team.