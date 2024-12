Wirtshaus "Knapp am Eck" in Steyr: Essen wie damals bei Oma

Schmecken muass’s!“ Das war schon immer das Motto im Wirtshaus „Knapp am Eck“ in Steyr. Seit vielen Jahren bietet die Familie Klement bodenständige Küche im besten Sinn an. Wer klassisch zubereitete Hausmannskost wie aus Omas Küche mag, ist in der gemütlichen Gaststube am Wehrgraben also genau richtig. Diese kulinarische Vorliebe teilen offenbar viele im Raum Steyr.