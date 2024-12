RLB Oberösterreich: Schwendtbauer statt Schaller schon kommenden April?

Auf der Tagesordnung steht der Punkt nicht. Dennoch könnte die Aufsichtsratssitzung heute, Freitag, Klarheit in der Nachfolge an der Spitze der Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberösterreich bringen. Das mit 30 Personen äußerst großzügig besetzte Gremium unter Vorsitz von Volkmar Angermeier könnte sich heute auf die Modalitäten der wichtigsten Personalentscheidungen der größten Bank in Oberösterreich einigen.