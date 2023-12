Eine "Jamsession" in Hagenberg

Eine "Jamsession" liefern im Dezember in Hagenberg nicht nur Musiker und Bands beim traditionellen Winterfest ab, sondern auch die Spieleentwickler. Seit 2011 findet auf dem Campus Hagenberg der FH Oberösterreich der "Game Jam" statt: ein Wettbewerb, bei dem innerhalb von 36 Stunden ein Computerspiel entwickelt werden soll.

Dieser Herausforderung stellten sich am vergangenen Wochenende (16. und 17. Dezember) rund 80 Studierende aus den verschiedenen Hagenberger Studiengängen. Von Digital Arts über Medientechnik und -design bis hin zu Software Engineering war jedes Fach vertreten. Samstagfrüh fiel schließlich der Startschuss. In 20 Teams bastelten die Teilnehmer unermüdlich bis Sonntagabend in Hagenberg an den Computerspielen. Der diesjährige Wettkampf stand unter dem Motto "Mean Machine". Die Teilnehmer ließen ihrer Kreativität bei der Interpretation freien Lauf. Die Werke werden in den Tagen nach Weihnachten unter hagenberg-gamejam.at spielbar sein. Die Sieger werden nach Beurteilung durch eine Fachjury sowie einer öffentlichen Abstimmung Ende Jänner bei einer Preisverleihung gekürt.

