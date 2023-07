"Die enge Koppelung von Praxis und Lehre"

Beide sind sie 29 Jahre alt, beide studieren sie an der Fachhochschule Hagenberg und beide haben sie sich für die duale Form des Studiums entscheiden, also Beruf und Studium nebeneinander. Simon Stellnberger und David Goldberger haben sich für das erste und einzige duale Studium Oberösterreichs im Bereich der Informatik und Informationstechnologie entscheiden, den Bachelor in Hardware-Software-Design.

David Goldberger Bild: privat

"Das Studium ist in Blöcke unterteilt, Praktikumsphasen in der Firma und Theoriephasen in der Hochschule wechseln sich ab", sagt der Schärdinger Goldberger. "Was mir an diesem Konzept sehr gut gefällt, ist, dass man sich immer nur auf eine Sache – also FH oder Unternehmen – konzentrieren kann."

Er habe die duale Form gewählt, weil er so nicht nur sich abwechselnde Lehr- und Lernphasen habe, sondern auch eine "enge Kopplung zwischen Lehrinhalten und Praxisbezug", sagt Stellnberger.

Das Studium beschäftigt sich etwa damit, wie man Roboter mit Chips zum Laufen bringt, Autos und Industrieroboter steuert.

