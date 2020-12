Erstmals eine Frau an der Spitze der Arbeiterkammer

Acht Jahre lang führte die gebürtige Braunauerin Andrea Heimberger die Kommunikationsabteilung der Arbeiterkammer Oberösterreich. Seit 2015 war sie stellvertretende Direktorin der Interessensvertretung.

Mit Jahreswechsel steigt sie zur Direktorin auf und folgt damit Josef Moser nach, der ebenso wie sein Stellvertreter Franz Molterer in Pension geht (siehe Bericht unten). Heimberger ist die erste Frau, die diese Position in Oberösterreich übernimmt. Ihr zentrales Ziel: "die AK als wesentlichen Player in der Politik noch stärker verankern".

Heimbergers Stellvertreter werden Gerda Landsiedl, Leiterin der Finanzabteilung, und Ernst Stummer, Leiter des Rechtsschutzes.

Heimbergers berufliche Wurzeln liegen in der Gewerkschaft, in der sie sich bereits als Jugendliche engagierte. Sie leitete das Jugendzentrum der Gewerkschaftsjugend in Braunau und wurde später als Gewerkschaftssekretärin der GPA nach Linz geholt.

AK-Präsident Johann Kalliauer ist voll des Lobes für seine neue Direktorin: "Sie steht für viel Know-how, Mut und persönlichen Einsatz. Bereits als Kommunikationschefin hat sie Weitblick und Innovationskraft bewiesen."

