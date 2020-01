"Er war ein einzigartiger Mensch": Oberösterreicher verstarb bei Australien-Urlaub

Am 13. Dezember flog der in Aschach an der Donau wohnhafte Manfred K. (58) zu seinem Sohn nach Australien, um mit ihm die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Rund eine Woche später kam es, wie erst jetzt öffentlich bekannt wurde, zu dem tragischen Vorfall. Nach dem Abendessen ging der 58-Jährige mit seinen Bekannten nicht mehr mit auf ein Getränk, sondern auf sein Zimmer. Dort fand ihn sein Sohn kurze Zeit später tot am Boden liegend. Mit hoher Wahrscheinlichkeit erlitt Manfred K. einen Herzinfarkt. Mit der Reise nach Australien wollte er sich diesen Traum ein zweites Mal erfüllen, bereits vor längerer Zeit lebte Manfred K. für ein halbes Jahr in „Down Under“.

Fassungslosigkeit bei ehemaligem Arbeitskollegen

„Manfred war ein Freigeist. Das Normale war nicht seine Sache, er hat sich immer wieder mit neuen Dingen beschäftigt. Manfred war ein einzigartiger Mensch, kreativ und immer zuverlässig“, sagt ein ehemaliger Arbeitskollege, der lange mit ihm zusammengearbeitet hat im OÖN-Gespräch. Manfred K. arbeitete neben seiner Selbstständigkeit auch bei einer renommierten Werbeagentur in Ried im Innkreis. „Ich kann es immer noch nicht fassen, wir waren am Tag vor seiner Abreise nach Australien noch miteinander essen“, so der ehemalige Arbeitskollege.

Viele Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen drückten nach Bekanntwerden des Todes vor allem in den sozialen Netzwerken ihre große Trauer aus.