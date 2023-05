Ein Toter und sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Innviertel

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es 9.45 Uhr im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis. Dabei fuhr ein 75-Jähriger aus Kematen am Innbach mit seinem Transporter auf der B 148, der Altheimer Straße, Richtung Braunau. Auf dem Beifahrersitz saß seine 70-jährige Ehefrau. Zur selben Zeit lenkte ein 51-jähriger Ungar seinen Transporter in die Gegenrichtung. In dessen Transporter fuhren noch seine vier ungarischen Arbeitskollegen – 42, 47, 49 und 55 Jahre alt - mit. Im Ortschaftsbereich von Mankham geriet er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam.

Nachdem einige der Beteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt waren, wurden diese von der Feuerwehr mittels hydraulischer Bergeschere befreit. Der 49-Jährige Beifahrer erlitt derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die sechs weiteren Unfallbeteiligten wurden allesamt unbestimmten bzw. schweren Grades verletzt und in die Krankhäuser Braunau, Ried, Passau, Salzburg bzw. Traunstein eingeliefert. Insgesamt waren drei Rettungshubschrauber sowie sieben Rettungs- und Notarztfahrzeuge im Einsatz.

Die B148 war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt. Ein weiteres nachkommendes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt, dessen Lenker bleib jedoch unverletzt.

