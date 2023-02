Ein Jahr Krieg: Oberösterreichs Helfer bleiben dran

LINZ. Der Krieg in der Ukraine hat eine Welle der Hilfsbereitschaft in Oberösterreich ausgelöst. Neben den großen Organisationen wie der Caritas, dem Roten Kreuz oder der Volkshilfe haben sich in vielen Gemeinden lokale Initiativen gegründet. Gemeinsam mit Vereinen und Unternehmen haben die Menschen Geld gesammelt, Sachspenden für die betroffenen Gebiete organisiert oder sich um ukrainische Flüchtlinge gekümmert. Zwar hat die enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung nach einigen Monaten nachgelassen, das Engagement der Freiwilligen aber keineswegs.

Die OÖNachrichten haben ein Jahr nach dem russischen Überfall vom 24. Februar mit vier Initiativen über ihre Arbeit für die Menschen in der Ukraine gesprochen.

In Wels werden "Heizkerzen" für die Ukraine gemacht. Bild: privat

Welser „Heizkerzen“ für die Ukraine

Mit selbst gemachten Kerzen aus Konservendosen, Karton, Wachs und Paraffin wollen Helfer aus Wels den Menschen in der Ukraine ein bisschen Wärme schicken. Eine Kerze brennt bis zu vier Stunden und kann als Heizquelle oder auch zum Kochen verwendet werden. 1000 waren es im letzten Jahr. Initiiert hat das Projekt Tetyana Voytenko vom Welser Unternehmen „Laser & More“, die mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern bereits einige Hilfsaktionen durchgeführt hat. Jeden Monat geht eine Lieferung in die Ukraine. Ein Jahr Erfahrung ist nicht spurlos vorübergegangen. „Wir haben gelernt, gezielter zu helfen und ganz konkrete Projekte abzuwickeln“, sagt Voytenko. Im Februar hat ihr Unternehmen gemeinsam mit Fronius ein hochwertiges Schweißgerät für Reparaturen von Einsatzfahrzeugen gespendet.

In Marchtrenk ist der Verein "Herz für die Ukraine" von Katharina Bauer aktiv.

Marchtrenk zeigt ein "Herz für die Ukraine"

Das Welser Kerzenprojekt wird auch von Katharina Bauer aus Marchtrenk unterstützt. Sie hat bereits 2019 den Verein „Herz für die Ukraine“ gegründet und Geld für Familien gesammelt, die im seit 2014 laufenden Konflikt Angehörige verloren haben, ebenso für ein Kinderkrankenhaus und Schulartikel für Waisenkinder. Mit dem Krieg habe sich vieles verändert. „Früher haben wir ruhig gearbeitet und konnten alles vorplanen“, sagt Bauer. Seit dem 24. Februar sei es ein Marathon. Ein Lager für Sachspenden gibt es heute nicht mehr, mittlerweile sammelt der Verein Patenschaften für Waisenkinder. In Marchtrenk kümmert er sich auch um 75 Flüchtlinge – erfolgreich. Fast alle lernen Deutsch und haben Arbeit. Am Sonntag findet eine Benefizveranstaltung für die Erdbebenopfer in der Türkei statt, da helfen die ukrainischen Marchtrenker tatkräftig mit.

Spendenkonto „Herz für Ukraine“: AT87 3468 0000 0818 9086

Thomas Brunner von SUNUA mit eine Hilfslieferung. Bild: Sunua

10.000 „Tuschonkas“ und neue Pläne



In den Monaten nach Kriegsbeginn war SUNUA (Support Ukraine Now Upper Austria) eine der größten zivilgesellschaftlichen Hilfsorganisationen. Gegründet von den Unternehmern Thomas Brunner aus St. Florian und der Linzerin Anna Klymenko, betrieb der Verein mit hunderten Helfern ein Sammelzentrum und eine Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge beim Linzer Volksgarten. Im Herbst verlagerte man die Aktivitäten auf die Hilfe vor Ort. So wurden etwa Winterkleidung, Spezial-Schlafsäcke, 30 Generatoren und viele andere Hilfsgüter per Lkw in die Ukraine geschickt.

Vor Ort ließ SUNUA 10.000 Fleischkonserven, genannt Tuschonkas, produzieren und in den Dörfern an der Front verteilen. „In Oberösterreich ist die Hilfsbereitschaft und Aufmerksamkeit sicher zurückgegangen, die Bedeutung des Themas ist aber vielen bewusst“, sagt Brunner. Seit Jänner gibt es ein neues Projekt. In Kooperation mit Konzernen wie Aldi Süd will SUNUA eine Million Fruchtmus-Beutel produzieren und an Kinderheime und Kinderkrankenhäuser in der Ukraine verteilen.

Spendenkonto: AT20 1500 0007 1157 8559

Das Salzkammergut sammelt für die Ukraine. Bild: Hörmandinger

Das Salzkammergut hilft

Sachspenden entgegennehmen, Geld sammeln, Quartiere und Arbeit für Flüchtlinge suchen: Es gibt kaum etwas, das die Ukrainehilfe Salzkammergut nicht leistet. Mitgegründet wurde der Verein von der Ukrainerin Lyudmyla Zeppetzauer, die seit 15 Jahren in Bad Ischl lebt. Rund zwanzig Leute sind aktuell zwischen Gosau und Strobl aktiv. Die Spenden sind schon gegen Sommer letzten Jahres zurückgegangen. „Das ist eine normale Entwicklung“, sagt Zeppetzauer, „die Hilfsbereitschaft hat selbst unter Ukrainern nachgelassen.“ Trotzdem fährt jede zweite Woche ein Bus mit Hilfsgütern in die Ukraine. Für die Helfer bedeutet die Entwicklung eine Rückkehr zu annähernd so etwas wie Normalität. „In den ersten Monaten waren es bis zu 16 Stunden am Tag, jetzt sind es sechs oder sieben“, sagt Zeppetzauer. Darunter habe auch die Familie gelitten.

Spendenkonto: AT83 3454 5000 0012 2440

