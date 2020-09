Ehrenamtspreis:Kampf um Platz eins im Endspurt

Es bleibt spannend: Wenige Tage vor dem großen Finale der Ehrenamtswahl von Sportland Oberösterreich und den OÖNachrichten ist der Kampf um die ersten Plätze entbrannt. Leopold Krempl von der Sportunion Neumarkt (Bezirk Freistadt) steht derzeit an der Spitze, vergangene Woche noch hatte Nikolaus Bindeus von der Union Helfenberg die Nase vorn.

Dass er derzeit das Voting anführt, überrascht den Neumarkter. Unterstützer habe er nämlich keine mobilisiert, "aber ich kann mir vorstellen, dass auch aus den anderen Vereinen welche für mich abgestimmt haben. Man hat natürlich in dieser langen Zeit viele Freundschaften geschlossen", sagt er.

"Poidi" engagiert sich seit mehr als 40 Jahren aktiv bei der Sportunion Neumarkt. Seine Funktionen waren und sind vielfältig: aktiver Spieler, Nachwuchstrainer, Sektionsleiter, Hilfsschiedsrichter oder Sektionsleiter-Stellvertreter, der er derzeit ist. Sein Sieg ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, denn wie sich in den vergangenen Tagen gezeigt hat, kann sich im Endspurt doch noch alles ändern.

Gottfried Pöschl vom ASKÖ Freinberg (Bezirk Schärding) hofft, dass die Abstimmung so weitergeht und er vielleicht sogar noch aufholen kann. "Es wär’ aber auch schon super, wenn ich das Ergebnis halte", sagt er. Nach derzeitigem Stand hat er Johann Six vom Tennisclub Aurach vom zweiten Platz verdrängt. Pöschl ist seit 21 Jahren Obmann der ASKÖ Freinberg.

Untertsützer mobilisieren will Christian Ramsebner vom ASKÖ Karate Seibukan Neuhofen (Bezirk Linz-Land). "Selbstverständlich werde ich noch die Werbetrommel rühren", sagt er. Ein Ansporn sei, dass er derzeit auf Platz drei steht – vergangene Woche war das noch Markus Dibold vom LSK Heindl. Vergangenes Jahr holte Ramsebner einen Stockerlplatz im Bezirksvoting. Dass er heuer vielleicht sogar oberösterreichweit weit vorne steht, freue ihn besonders. Es gebe wohl Tausende, die den Titel "Ehrenamtlicher des Jahres" verdient hätten. Wer ihn schließlich 2020 verliehen bekommt, entscheiden Sie. (mala)

Stimmen auch sie ab

Noch bis 30. September kann täglich online auf nachrichten.at/ehrenamt für den persönlichen Favoriten abgestimmt werden. Auf jeden der 16 Bezirkssieger warten jeweils 1000 Euro und eine Trophäe. Die Landessieger, also die drei Bezirkssieger mit den meisten Stimmen, bekommen nochmals zusätzlich 250, 500 oder 1000 Euro.

Die besten in den Bezirken

Nicole Jankowski, Triathlon ATSV Braunau

Florian Doppelhammer, Judo Union Dynamic One (Bez. Eferding)

Leopold Krempl, Sportunion Neumarkt (Bez. Freistadt)

Nicole Kaser, Tanzforum Pinsdorf (Bez. Gmunden)

Susi Mayr, AKSÖ Pötting (Bez. Grieskirchen)

Robert Habacher, Tennisclub Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf)

Markus Dibold, 1. LSK Heindl (Linz)

Christian Ramsebner, ASKÖ Karate Seibukan Neuhofen (Bez. Linz-Land)

Karl Charly Brandstätter, ASKÖ Mauthausen (Bez. Perg)

Franz Huber, USV Neuhofen im Innkreis (Bez. Ried)

Nikolaus Bindeus, DSG Union Helfenberg (Bez. Rohrbach)

Gottfried Pöschl, ASKÖ Freinberg (Bez. Schärding)

Josef Brameshuber, Naturfreunde Neuzeug (Steyr)

Walter Hanl, SV Gallneukirchen (Bez. Urfahr-Umgebung)

Johann Six, TC Raika Aurach (Bez. Vöcklabruck)

Johann Hatzmann, SV Entholzer Pichl (Wels)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.