Ebenseer KZ-Gedenkfeier in kleinem Rahmen

Sie hätte zum 76. Mal stattgefunden. Im KZ Ebensee, einem Nebenlager des Konzentrationslagers Mauthausen, starben von 1943 bis 1945 fast 9.000 Menschen.

In kleinem Rahmen gab es einen Friedhofbesuch mit einer Gedenkfeier im KZ-Friedhof. Gekommen waren dazu Altbischof Maximilian Aichern, Pfarrer Alois Rockenschaub, Bürgermeister Markus Siller, Vizebürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Sabine Promberger, Klubobmann Gottfried Hirz, profil-Chefredakteur Christian Rainer und kleine ausländische Delegationen, die Kränze niederlegten.

Der Leiter des Zeitgeschichtemuseums, Wolfgang Quatember, betonte den Stellenwert von Gedenkfeiern: "Erinnerungsarbeit muss auch in Zukunft nachhaltig verankert werden." Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, zeigte sich schockiert über den Vorfall am Tag zuvor in Mauthausen, bei dem während einer "Corona-Demo" eine Hitler-Rede über Lautsprecher abgespielt wurde. Studentinnen verlasen stellvertretend die Biographien von vier KZ-Opfern.

Weil KZ-Überlebende und Zeitzeugen nicht anreisen konnten, wurden Roll-Ups mit Porträts von KZ-Opfern aufgestellt. Für die vielen Opfer wurden am Friedhof rote Nelken niedergelegt.