Das ist doch Ehrensache

Der "Ehrenamts-Tag" gestern beim Linzer Landhaus zeigte vor allem eines eindrücklich: Was Freiwillige in diesem Land alles vollbringen, ist unbezahlbar. Unvorstellbare 2,8 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten Freiwillige in Oberösterreich jede Woche.

Vor dem Linzer Landhaus war zu bestaunen, wie vielfältig sich Freiwillige in Oberösterreich engagieren. Von der Altenbetreuung über den Sportverein bis zur Berg- und Wasserrettung. In fast allen Lebensbereichen ist der Einsatz der Freiwilligen unverzichtbar geworden.

Dieser freiwillige Helfer auf vier Pfoten engagiert sich mit sichtbarer Freude. Bild: Weihbold

Ein symbolisches Danke

Zu Mittag sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) allen Helfern offiziell Danke: "Dieses Fest soll ein symbolisches ‘Danke’ sein für all das, was das ganze Jahr über geleistet wird und worauf sich die Oberösterreicher auch verlassen können", sagte der Gastgeber. Oberösterreich sei "ein Land der Freiwilligen. Fast jeder zweite Oberösterreicher engagiert sich freiwillig und unentgeltlich für die Gemeinschaft. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich". Für die Ehrenamtlichen ist ihr Einsatz eine Frage der Ehre und des sozialen Gewissens: "Es gibt nichts Schöneres, als seine Zeit damit zu verbringen, anderen Menschen zu helfen", sagt Bergretter Bernhard Hiebl aus Altenberg. Für Wasserretter Maximilian Zauner aus Schwanenstadt steht fest: "Es braucht einfach Menschen, die anderen helfen, wenn sie in Not geraten sind." "Besonders schön ist es, den Erfolg der Patienten zu sehen, wenn sie sich erholen", erzählt Patrick Wagner. Der Zivildienst hinterließ bei dem 25-jährigen Steyregger einen bleibenden Eindruck. Er engagiert sich weiterhin freiwillig beim Samariterbund.

Landeshauptmann Stelzer im Gespräch. Bild: Liedl Sabrina

Und obwohl der Einsatz der Hunderttausenden Freiwilligen in Oberösterreich bereits heute gewaltig ist, scheint das Potential noch nicht ausgeschöpft zu sein. Laut einer Umfrage sind 270.000 Oberösterreicher an einer ehrenamtlichen Tätigkeit interessiert. Damit auch diese potentiellen Helfer ein für sie passendes Engagement finden, stellt das Land Oberösterreich unter treffpunkt-ehrenamt.at eine Plattform zur Verfügung, die bei der Vernetzung von gemeinnützigen Organisationen und Interessierten helfen soll. (vb)

