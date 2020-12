Corona: 704 Neuinfektionen und 23 Todesfälle in Oberösterreich

Eine positive Meldung kam hingegen aus dem Kepler Uniklinikum: Ein betagter Patient war am Mittwoch als genesen entlassen worden und kann am Wochenende in vertrauter Umgebung seinen 100. Geburtstag feiern, die OÖN berichteten.

Unter den am Donnerstag gemeldeten Todesfällen waren 18 aktuelle und fünf Nachmeldungen. Die Betroffenen waren zwischen 62 und 101 Jahre alt. Mittlerweile sind in Oberösterreich 714 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Mit 751 auf Normal- und 144 auf Intensivstationen waren am Donnerstag weniger Corona-Kranke in den Spitälern als noch tags zuvor. Die Lage sei allerdings weiterhin "alles andere als normal", heißt es dazu vom Krisenstab des Landes.

Die Infizierten-Zahlen in den Altersheimen sind erkennbar zurückgegangen: Aktuell sind 102 Einrichtungen betroffen. 495 Bewohner und 443 Mitarbeiter sind Corona-positiv. Im Schulbereich waren 260 oberösterreichische Standorte betroffen, 277 Schüler und 195 Lehrer sind infiziert.

