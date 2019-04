Bub steckte Hand in Fleischwolf und trennte sich drei Finger ab

LINZ. Schrecklicher Unfall am Karfreitag Früh: Ein siebenjähriger Bub steckte in einer Firma in Linz seine Hand in einen eingeschalteten Fleischwolf. Die Maschine trennte dem Kind drei Finger ab.

Der Bub war mit seinem Vater in die Arbeit gefahren. Der 50-Jährige aus Sippbachzell (Bezirk Wels-Land) ist in einer Betriebsküche in der Linzer Industriezeile tätig.

Gegen 7.25 Uhr griff der Siebenjährige in einem unbeobachteten Moment in einen Fleischwolf, der eingeschaltet war. Die Maschine trennte ihm drei Finger ab. Er wurde mit dem Notarztfahrzeug der Rettung in das UKH nach Linz gebracht. Dort läuft derzeit eine Notoperation.

