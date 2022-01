Bienenstock mit Feuerwerkskörpern gesprengt

Beobachtet sei die Tat von einer 47-jährigen Linzerin worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Frau habe gegen 15:35 Uhr angezeigt, dass ein Mann zwischen 26. Dezember 2021 und 1. Jänner 2022 in der Traundorfer Straße in Linz mehrere Löcher in einen Bienenstock gebohrt habe. Anschließend habe er diesen gesprengt, indem er einen oder mehrere brennende Feuerwerkskörper hineingesteckt habe, so die Polizei.