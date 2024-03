Bad Ischlerin in Pool gestürzt: "Die ersten Minuten können lebensrettend sein"

Von dieser Mauer war die Frau in den Pool gefallen

Am Samstagnachmittag ging bei der Feuerwehr Bad Ischl ein nicht gewöhnlicher Notruf ein: Eine Person sei in einen leeren Pool gefallen und verletzt.

"Das klang schon alarmierend. Es haben sich gleich mehrere Fahrzeuge auf den Weg gemacht, weil wir ja absolut nicht wussten, was benötigt werden würde", sagt Einsatzleiter Jochen Eisl von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ischl den OÖN. "Weil das Rote Kreuz noch nicht vor Ort war, übernahmen die Kameraden ohne zu zögern die Erstversorgung der schwer verletzten Frau". Fünf Minuten später traf die Rettung ein. "Diese Minuten können oft lebensrettend sein", so Eisl.

Zu dem Unfall war es ersten Informationen wie folgt gekommen: Die Frau hatte bei Reinigungsarbeiten mit einem Hochdruckreiniger auf einer Steinmauer das Gleichgewicht verloren und war zuerst auf den gefliesten Terrassenboden und dann in den rund 1,5 Meter tiefen, einbetonierten Pool gefallen. Sie wurde schwer im Bereich der Extremitäten verletzt, so Eisl.

"Kollegen waren sofort einsatzbereit"

"Vorfälle wie dieser zeigen einmal mehr, wie wichtig gut ausgebildete Helfer bei der Freiwilligen Feuerwehr sind", sagt Eisl. Und in Bad Ischl sei man da mit ausgebildeten Rettungssanitätern mehr als gut ausgestattet. Auch dass die Kollegen an einem Samstagnachmittag so schnell einsatzbereit waren, sei nicht selbstverständlich.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen, das Rote Kreuz und die Polizei. Die Verletzte wurde in das Krankenhaus Bad Ischl gebracht.

