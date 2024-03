34-Jähriger starb nach 3-Meter-Sturz bei Linzer Passage

Ein 34-jähriger Mann aus Feldkirchen an der Donau hatte beim Seitenausgang im Bereich der Remembar in Richtung OK-Platz beim Geländer das Gleichgewicht verloren und war daraufhin rund drei Meter tief in Richtung Eingang der Tiefgarage beim Gelben Krokodil gestürzt. Der Mann erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen.

Passanten, die sofort Erste Hilfe leisteten, verständigten die Einsatzkräfte. Trotz Reanimation durch den Notarzt starb der 34-Jährige kurz nach seiner Einlieferung in das UKH Linz aufgrund der Schwere seiner Verletzung. Laut Polizei dürfte der Mann, der in Begleitung mehrerer Freunde war, erheblich alkoholisiert gewesen sein. Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen.

