B127: Langer Stau wegen Bauarbeiten auf Nibelungenbrücke

Wie von den OÖNachrichten berichtet, werden sich Arbeiten an den Dehnfugen und den Schienen der Straßenbahn bis Mitte Juni auf die Verkehrssituation rund um die Nibelungenbrücke auswirken. Seit vergangenen Mittwoch stehen Lenkern jeweils nur zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung.

Im Frühverkehr zeigten sich heute Morgen die Folgen: Auf der Fahrt Richtung Linzer Stadtgebiet kam es zu umfangreichen Staus. Auf der B127, der Rohrbacher Bundesstraße, reichte die Kolonne um sieben Uhr früh bereits bis nach Puchenau zurück. Autofahrer mussten einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

Sperre eines Fahrstreifens bis 12. Juni

Laut Land Oberösterreich wird die Sperre eines Fahrstreifens auf der Nibelungenbrücke voraussichtlich bis 12. Juni um 4 Uhr gelten. Während der Nacht kann es zu einer Reduktion auf einen Fahrstreifen kommen.

Die Straßenbahn fährt an den Werktagen, also Montag bis Freitag, uneingeschränkt, an den Wochenenden wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Gleichzeitig sind dies auch Vorarbeiten für die künftige Generalsanierung der Nibelungenbrücke, die aber erst nach Fertigstellung der Westring-Brücke und somit im Herbst 2024 erfolgen soll.

