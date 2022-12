Autodiebstahl: Täter waren wieder die "Taxiräuber"

Jugendliche unter 14 Jahren, die teils schwere Straftaten begehen, aber noch nicht strafmündig sind und damit nicht zur Verantwortung gezogen werden können: Einmal mehr sind diese Geschichten um ein unrühmliches Kapitel reicher geworden. Am Mittwoch hat ein junges Trio in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) einen Pritschenwagen gestohlen und ist damit bis nach Nußbach im Bezirk Kirchdorf gefahren. Die Distanz zwischen beiden Orten beträgt mehr als 110 Kilometer. Am Ende sollen die Täter noch versucht haben, den Wagen anzuzünden, wie die Polizei bestätigte.

Unter den mutmaßlichen Autodieben sind zwei amtsbekannte 13-Jährige: ein Mädchen, das an zwei Überfällen auf Linzer Taxifahrer in Pettenbach und Kronstorf beteiligt gewesen sein soll, und ein Bursch, der ebenso beim Taxiraub in Pettenbach dabei war. Der Dritte im Bunde war in Klaffer ein 17-Jähriger. Es handle sich bei ihm nicht um jenen jungen Mann (auch 17), der im Vorjahr im Linzer Stadtteil Ebelsberg einen Brandanschlag auf ein Polizeiauto verübt hatte. Allerdings gehöre das Trio, das mit dem gestohlenen Pritschenwagen gefahren war, zu einer Jugendbande, die für Raub- und Drogendelikte, Einbrüche und Diebstähle verantwortlich ist, hieß es. Zu dieser Bande zählt auch ein 13-jähriger Staatsbürger aus Rumänien. Die 13-Jährigen sind in der Obhut des Jugendamtes und in sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht. Sie dürfen aus rechtlichen Gründen nicht festgenommen werden. Aber auch in den Heimen dürfen sie nicht eingesperrt ("Hausarrest") werden, wie die Kinder- und Jugendhilfe kürzlich betont hat. Demnach dürfen Kinder und Jugendliche gegen ihren Willen nicht festgehalten werden.

