Am Wochenende wird die Zeit umgestellt - das sagen die Menschen in Linz dazu

Am 26. März werden die Uhren von der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Die Europäische Kommission schlug im September 2018 vor, die saisonalen Zeitumstellungen abzuschaffen. Eigentlich hätte das mit dem Jahr 2021 der Fall sein sollen - doch nach wie vor werden im März die Uhren eine Stunde vor- und im Oktober eine Stunde zurückgedreht. Um Energie zu sparen, wurde die Zeitumstellung im Jahr 1980 nach Abstimmung mit den anderen europäischen Staaten wieder eingeführt. Zuvor galt in den Jahren zwischen 1916 und 1920 sowie von 1940 bis 1948 im Sommer eine andere Zeit als im Winter. Wie stehen die Menschen in Linz zur zu diesem Thema?

"Meines Erachtens nach ist die Zeitumstellung nicht mehr zeitgemäß. Man sollte es wieder so einrichten, dass wir das ganze Jahr über die gleiche Zeit haben", sagt die 55-jährige Anita Neubauer aus Linz. Anders sieht das der 23-jährige Student Alexander Lindinger: "Prinzipiell macht es schon Sinn. Ich finde es besser, wenn es in der Früh schon hell und nicht bis 9 Uhr stockfinster ist. Da fällt mir das Aufstehen leichter." Wäre das ganze Jahr über Sommerzeit, würde die Sonne am 21. Dezember in Linz etwa erst um 8.51 Uhr aufgehen, anstatt um 7.51 Uhr. Umgekehrt wäre der Sonnenaufgang bei dauernder Winterzeit in Linz am 21. Juni bereits um 4.02 Uhr, Sonnenuntergang schon um 20.07 Uhr.

"Ich finde die Zeitumstellung grundsätzlich gut, weil es dann am Abend wieder länger hell ist", sagt die Schülerin Anna Strauß aus Königswiesen. "Wenn ich, so wie heute, bis 18 Uhr Schule habe, ist es noch hell, wenn ich heimkomme. Das ist schön." Auch die 73-jährige Ingeborg Wolfslehner aus Garsten genießt es, wenn die Sonne am Abend später untergeht. "An und für sich ist es mir recht, wenn es am Abend wieder länger hell ist - das macht mir Freude. Aber die Umstellung an sich geht mir auf den Nerv. Mir wäre es lieber, wir hätten nur die eine oder die andere Zeit."

