Altenheime: Kritik an "überfallsartiger" Verschärfung bei Besuchen

Ein Besucher pro Heimbewohner pro Woche, dazu die Pflicht, dabei eine FFP2-Maske zu tragen und ein negatives Antigen-Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf: Seit Donnerstag, Mitternacht, gelten in den Alten- und Pflegeheimen verschärfte Besuchsvorschriften. "Wieder einmal überfallsartig" seien diese vom Bund eingeführt worden, kritisiert Martin König, Geschäftsführer der Soziales Netzwerk GmbH, die als wichtige Organisationsplattform für die oberösterreichischen Heime dient.

Der Frust der Angehörigen treffe das Pflegepersonal, "das für die verschärften Vorgaben ja nicht verantwortlich ist". Die Mitarbeiter seien Beschimpfungen ausgesetzt, sagt König. Viele ärgere, dass sie für den Besuch der Mutter einen Antigen-Test in der Apotheke oder beim Hausarzt zahlen müssen. Die Heime selbst können die Tests nicht anbieten, sie haben alle Hände voll zu tun, das Personal zwei Mal pro Woche zu testen. Das Problem sei auch, dass gerade in ländlichen Regionen viele Arztpraxen und Apotheken zu Weihnachten wegen Urlaub geschlossen seien, sagt König.

"Viele haben schon angekündigt, dass sie ihre Angehörigen über die Feiertage abholen und nach Hause holen wollen", sagt König. Das sei aber riskant: "Wir wissen ja nicht, wie dort gefeiert wird, und damit steigt das Infektionsrisiko in den Häusern, wenn die Bewohner wieder ins Heim zurückkehren."

Abhelfen sollen zusätzliche Testmöglichkeiten speziell für Altenheimbesucher, die das Land Oberösterreich und das Rote Kreuz an 14 Drive-in-Standorten anbieten. Diese sollen von 22. bis 25. Dezember zur Verfügung stehen. 1500 Tests sollen pro Tag angeboten werden. Doch die tägliche Zahl der Tests sei an die Zahl der Heimbewohner geknüpft. So stünden zum Beispiel in einem Heim mit 120 Bewohnern pro Tag 15 Testplätze für Besucher zur Verfügung. In kleineren Heimen seien es weniger, sagt König.

Was gilt ab 27. Dezember?

Dieses verschärfte Besuchsprozedere hat bereits ein Ablaufdatum: Die Verordnung des Bundes gilt bis einschließlich 26. Dezember. Was ab 27. Dezember gilt? "Wir wissen noch gar nichts", sagt König. (staro)

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.