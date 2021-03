Alkolenker behinderte Rettungsfahrzeug

Abrupt abbremsen musste am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Rettungswagen, der in der Garnisonstraße in Linz stadteinwärts mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs war. Der Grund: Bei der Kreuzung mit der Semmelweisstraße querte ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Fahrbahn. Einer Zivilstreife war das Auto bereits aufgefallen, sie hielt den Lenker zu einer Kontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass der 37-jährige Lenker erheblich alkoholisiert und sein zehnjähriger Sohn auf dem Rücksitz nicht angegurtet war. Ein Alkotest ergab 1,12 Promille, dem wurden Führerschein und Autoschlüssel abgenommen.

Etwa zur selben Zeit stießen in Pötting im Bezirk Grieskirchen auf der Peuerbacher Landesstraße zwei Autos zusammen. Ein 34-jähriger wollte auf einen Güterweg abbiegen und prallte dabei mit seinem Auto gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 68-Jährigen. Der nachfolgende Pkw-Lenker, ein Polizeibeamter, der von seinem Dienst nach Hause fuhr, blieb stehen, um Erste Hilfe zu leisten. Weil der 34-Jährige augenscheinlich betrunken war, verständigte der Mann seine Kollegen. Ein Alkotest beim Lenker ergab 1,4 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Die Frau musste verletzt ins Klinikum Wels gebracht werden.