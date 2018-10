"Wird die Asche verstreut, gibt es keinen Ort der Trauer"

LINZ. Feuerbestattung ja, Urne im Wohnzimmer nein: Wie die katholische Kirche zu Kremationen steht.

Florian Wegscheider von der Katholischen Privat-Universität Bild:

Ein Sarg, der in einem Erdgrab beigesetzt wird: Das war lange Zeit die traditionelle Form der Bestattung in Österreich. Mittlerweile wollen aber immer mehr Menschen nach ihrem Tod eingeäschert werden. "Es gibt eindeutig einen Trend dazu", sagt Rainer Wernhart, der Sprecher des Bundesverbands der Bestatter Österreichs. "Mittlerweile dürften zwischen 30 und 40 Prozent die Feuerbestattung wählen." In Ballungsräumen seien es mehr als in ländlichen Regionen, im Westen mehr als im Osten. "In Vorarlberg gibt es bereits 90 Prozent Kremationen, im Weinviertel nur 15 Prozent", sagt Wernhart.

Häufige Gründe dafür sind Platzbedarf, niedrigere Kosten, leichtere Grabpflege und der Wunsch nach einer individuellen Bestattung wie einem Flussbegräbnis.

Teil des Kulturkreises

Lange Zeit galt die Kremation allerdings aus Glaubensgründen bei uns als verpönt. Dabei spreche aus Sicht der katholischen Kirche nichts dagegen, sagt Florian Wegscheider vom Institut für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie der Katholischen Privat-Universität Linz. "Bereits 1963 wurde klar festgeschrieben, dass die Kirche die Feuerbestattung nur dann ablehnt, wenn sich jemand verbrennen lässt, um auszudrücken, dass er nicht an die Auferstehung glaubt."

Ein derartiger Fall sei ihm aber nicht bekannt. Statt aus ideologischen würden sich Menschen vielmehr aus praktischen Motiven für eine Feuerbestattung entscheiden.

Der Grund, warum die Kirche eher die Erdbestattung bevorzuge, sei eher gesellschaftlicher Natur: "Es entspricht der Tradition unseres Kulturkreises. Die Erdbestattung gibt es bei uns seit Tausenden von Jahren."

Kritisch sieht es die Kirche jedoch, wenn die Asche eines Verstorbenen verstreut wird. "Die Kirche möchte, dass Menschen einen festen Ort haben, an dem man sich an sie erinnern kann", sagt Wegscheider. Mit dem Auferstehungsglauben habe dies nichts zu tun: "Zu denken, dass ein Mensch nicht auferstehen kann, weil Gott sozusagen die Teile nicht findet, nachdem seine Asche verstreut wurde, ist mit der Idee eines souverän handelnden Gottes nicht vereinbar."

Geld spielt keine Rolle

Ähnliches gilt auch für den Trend, Urnen im Garten oder in der Wohnung aufzubewahren. "Ein Erinnerungsort sollte öffentlich zugänglich sein", sagt der Theologe. "Denn die Trauergemeinde ist größer als die Familie." Stellen beispielsweise Angehörige die Urne mit der Asche ihrer verstorbenen Großmutter in ihr Haus, haben deren Freundinnen keinen festen Ort, den sie besuchen und an dem sie um sie trauern können.

Dass es der Kirche auch um die Einnahmen gehe, die Pfarren aus den Friedhofsgebühren lukrieren, weist Wegscheider zurück: "Diese Einkünfte sind so gering, dass es auf die nicht ankommt." Außerdem gelte die Haltung der Kirche schließlich auch außerhalb Österreichs. "Und in anderen Ländern befinden sich Friedhöfe nicht in kirchlichem Besitz."

