Wieder Ärger mit dem LASK-Stadion

LINZ. Der Parkplatz soll einen Kilometer von der Arena entfernt errichtet werden.

Symbolbild: So könnte das LASK-Stadion aussehen. Bild: Visualisierung: LASK

"Chaos-Planung", "Stückwerk" oder "planerischer Amoklauf": Neue Gerüchte, die rund um das geplante Stadion des LASK an den Ufern des Pichlingersees in Linz kursieren, treiben die Gegner des Projekts neuerlich auf die Barrikaden.

Projektinsider berichten, dass die Pläne vorsehen würden, die rund 4000 zur Arena gehörenden Parkplätze rund einen Kilometer vom Stadion entfernt zu errichten. Vom Bahnhof bis zum Stadion müssten Fans gar beinahe zwei Kilometer weit gehen (siehe Grafik unten).

Neos-Fraktionschef Lorenz Potocnik kritisiert diesen Umstand scharf: "Die LASK GmbH hat sich in den Standort Pichlingersee hineinverrannt, der jetzt auf Biegen und Brechen durchgedrückt werden soll."

Noch viel schwerer als die weiten Wege zwischen Parkplatz, Stadion und Bahnhof wiege aber für Potocnik, dass durch das Projekt das Naherholungsgebiet Pichlingersee in Gefahr sei: "Für das Stadion, die Parkplätze und zwei oder drei Kunstrasenplätze müssten in Summe 20 Hektar Grünland umgewidmet werden. Die Stadt muss sich ohne Wenn und Aber zum Erhalt der Grünoase bekennen." Im Jahr 2014 hatten Gerichte die Pläne, in der Nähe des Pichlingersees eine Schottergruppe zu errichten, unterbunden.

Potocnik plädiert für einen anderen Stadion-Standort etwa bei der PlusCity oder dem Haid- Center. Dort könnten "Synergien mit bereits vorhandenen Parkplätzen und Garagen genutzt werden", sagt der Fraktionsobmann.

LASK-Präsident Sigmund Gruber war für OÖNachrichten-Anfragen gestern nicht erreichbar.

