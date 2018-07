Unfall in Schwertberg: Fahrerflüchtiger ist gefasst

PERG. Der Unfall mit Fahrerflucht nach einem Fest in Schwertberg ist geklärt. Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer soll zwei Fußgänger, einen 19-Jährigen und seine um ein Jahr jüngere Freundin, angefahren und schwer verletzt haben.

Der Unfallort in Schwertberg Bild: www.fotokerschi.at

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 17-jährigen Probeführerschein-Besitzer. Der Vater des Fahrneulings war am Dienstag auf die Polizeiinspektion Perg gekommen. Ihm war die kaputte Windschutzscheibe beim blauen VW Caddy aufgefallen. Außerdem habe sich sein Sohn seit dem Fest eigenartig benommen. Gegenüber der Polizei habe der 17-Jährige dann auch zugegeben, mit dem Auto gefahren zu sein, allerdings könne er sich an nichts erinnern, bestätigte die Polizei am Dienstagabend gegenüber den OÖN.

In der Nacht auf Sonntag war nach einem Fest in Schwertberg eine 18-Jährige von einem Pkw überrollt und ihr Begleiter (19) zur Seite geschleudert worden – der Lenker war gegen die Einbahn gefahren. Die 18-Jährige liegt noch immer auf der Intensivstation des Linzer Unfallkrankenhauses. Das Paar aus dem Bezirk Perg das Konzert der Band "Keep Cool" besucht. Als die beiden gegen 2.25 Uhr auf der Zufahrtsstraße zum Festgelände nach Hause gehen wollten, wurden sie von hinten von einem Wagen erfasst und auf die Straße geschleudert. Der Unfalllenker hatte noch angehalten, stieg aber aufs Gas, als ihn der 19-Jährige zur Rede stellen wollte, und überrollte beim Wegfahren die 18-Jährige mit seinem Wagen.

Der 17-Jährige wurde laut Informationen der Polizeiinspektion Perg auf freiem Fuß angezeigt, die Staatsanwaltschaft werde über das weitere Vorgehen entscheiden.

