Schneefall: Mehr als 200 Feuerwehren im Einsatz

LINZ. Der Winter hält Oberösterreich in Atem. Die Einsatzkräfte des Landes mussten am Wochenende bereits zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken.

Zahlreiche Feuerwehren bei Fahrzeugbergungen im Einsatz Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

„Seit den frühen Morgenstunden sind hunderte Feuerwehren mit Fahrzeugbergungen und umgefallenen Bäumen beschäftigt“, sagt Markus Voglhuber vom Landesfeuerwehrkommando. Allein bis Mittag eilten die Feuerwehren zu mehr als 50 Fahrzeugbergungen. 20 durch umgefallene Bäume blockierte Straßen mussten wieder frei gemacht werden.

„Auch in Linz fallen viele Bäume unter der großen Schneelast um“, teilte die Berufsfeuerwehr Linz den OÖNachrichten mit. Das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich spricht von 225 Feuerwehren mit rund 2.700 Kräften und 360 Einsatzfahrzeugen im Einsatz."Vorwiegend sind die Feuerwehren landesweit bei Verkehrsunfällen und Fahrzeugbergungen im Einsatz. Zunehmen beschäftigen auch Bäume auf Verkehrswegen die Einsatzkräfte. Bislang sind keine schwerwiegenden Personenschäden bekannt", so Voglhuber.

Das Rote Kreuz und der Samariterbund meldeten am Samstag rund 80 Einsätze in ganz Oberösterreich, weil viele Menschen auf den rutschigen Wegen gestürzt waren und sich Verletzungen zuzogen.

„Besonders in den ländlichen Regionen, wie dem Innviertel und dem Salzkammergut, macht sich die Wetterlage für uns bemerkbar“, sagt Christian Hartl vom Roten Kreuz. Dieses steht in erhöhter Bereitschaft und hat auch Nachbesetzungen vorgenommen.

Auf den rutschigen Gehwegen und Straßen sind allein im Zentralraum bereits mehr als 35 Oberösterreicher ausgerutscht und mussten zum Krankenhaus gebracht werden. „Gott sei Dank haben wir bis jetzt nur leichte Verletzungen“, sagte Christian Hartl vom Roten Kreuz.

Die Feuerwehr erwartet für den Abend mildere Temperaturen, womit der Schnee schwerer wird und noch mehr Verkehrswege durch umfallende Bäume blockiert werden könnten. „Bei diesen Witterungsverhältnissen sollte jede Autofahrt zweimal überlegt sein, ob sie wirklich notwendig ist“, sagt Feuerwehrmann Voglhuber.

"Keine Entwarnung in Sicht"

Jede Autofahrt wird zum Hasardspiel, wie die zahlreichen Unfälle seit Donnerstag zeigen. Und keine Entwarnung in Sicht, sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Denn die ganze kommende Woche bleibt uns die feucht-kühle Nordwestströmung erhalten.

"Da wird man mit dem Schneeräumen nicht mehr zusammenkommen", sagt Haslhofer. Speziell im südlichen Bergland vom Wolfgangsee bis in die Pyhrnregion kann der Verkehr phasenweise zum Erliegen kommen und geparkte Autos werden binnen kurzem unter einer dicken Schneehaube begraben. Schneeverfrachtungen durch die starken Windböen werden die Arbeit der Räumdienste zusätzlich erschweren.

Der Neuschneezuwachs hat sich in der Nacht auf Samstag aber offenbar noch in Grenzen gehalten. Maximal 23 Zentimeter sind nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) dazu gekommen. Spitzenreiter waren dabei Kufstein und der Feuerkogel in Oberösterreich. Am Feuerkogel in mehr als 1.600 Metern Seehöhe wurden bereits 1,40 Meter gemessen. 17 Zentimeter Neuschneezuwachs gab es in Ried im Innkreis und 16 in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) Der Neuschneezuwachs wurde auf 24 Stunden bis Samstag, 7.00 Uhr, gemessen.

Straßensperren durch hängengebliebene Fahrzeuge und Schneeverwehungen

Auf Oberösterreichs Straßen kommt es durch die starken Schneefälle immer wieder zu Verkehrsverzögerungen. Auf der A1 Westautobahn Richtung Salzburg zwischen Seewalchen und St.Georgen ist ein Lkw auf der Schneefahrbahn hängengeblieben. Der Verkehr kommt hier fast zum erliegen. Auch auf der Salzkammergut Straße B145 auf der Höhe von Ebensee steht der Verkehr in beide Richtungen still. Auch hier muss ein querstehender Lkw geborgen werden. Wegen Schneeverwehungen ist auch die L 562 zwischen Voitsdorf und Pettenbach bis auf weiteres in beiden Richtungen gesperrt.

Sperren und Kettenpflichten: Zwei Passstraßen gesperrt

Wegen Lawinengefahr mussten wurden zwei Passstraßen in Oberösterreich gesperrt: die Pyhrnpassstraße ab der Wurzeralm und die Hengstpass-Landesstraße (von Altenmarkt Richtung Windischgarsten). Kettenpflicht gibt es auf dem Koppenpass zwischen Obertraun und Bad Aussee, auf dem Pötschenpass (für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen) und auf dem Pass Gschütt (über 7,5 Tonnen). Die Polizei aktualisiert die Sperren laufend.

Stefan Neubauer vom ÖAMTC Oberösterreich empfiehlt, dass Auto in den nächsten Tagen nur in dringenden Fällen zu verwenden. Er warnt auch vor kurzen strecken in der Stadt aufgrund der hohen Rutschgefahr. Besonders für Sonntag prognostiziert der Verkehrsexperte ein erhöhtes Verkehrschaos auf den Schneebedeckten Straßen. "Viele machen sich morgen auf den Rückweg aus den Ski-Gebieten." Der Rückreiseverkehr könne laut Neubauer zu erhöhtem Unfallrisiko, das ohnehin durch die großen Schneemengen gegeben sei, führen.

Winterliche Fahrbahnverhältnisse haben am Samstagvormittag zu einer Totalsperre der Wiener Außenring Autobahn (A21) in Niederösterreich geführt. Die Sperre wurde jedoch wieder aufgehoben.

Ein Meter Neuschnee

Unterhalb von 500 Metern geht der Schneefall heute Nachmittag in Schneeregen über. Dadurch wird der Schnee dick und patzig, lagert sich an Hausfassaden ab und kann Bäume zum Umstürzen bringen. Sonntagnachmittag lassen die Schneefälle vorübergehend nach.

Bis zu einem Meter Neuschnee kommen am Wochenende im Bergland dazu, 30 Zentimeter im Flachland. Dort erreichen die Temperaturen heute um null Grad, minus fünf in 1500 Metern. Am Sonntag dringt erneut etwas kältere Luft zu uns, es schneit bis in tiefe Lagen, aber meist unergiebig. Ab Dienstag legt der Schneefall wieder zu: Der Winter hat uns fest im Griff. (kri)

Schneeverwehungen sorgen für zahlreiche Bergungseinsätze

Nicht die Schneemenge, sondern die Schneeverwehungen machen den Einsatzkräften am Samstag seit den frühen Morgenstunden zu schaffen. Die Schneehöhe ist mit 25-30 Zentimeter nicht gerade hoch, doch der starke Wind sorgt für starke Verwehungen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr in Ohlsdorf. Die Einsatzkräfte der Straßenmeisterei sowie des Gemeindebauhofes sind im Dauereinsatz und versuchen den Schnee von den Fahrbahnen zu bringen. Seit 7 Uhr morgens sind die Feuerwehreinsatzkräfte damit beschäftigt Fahrzeuge aus allen Lagen zu bergen.

Schneepflugfahrer: Rund um die Uhr im Einsatz

BAD ISCHL. Ohne sie ginge derzeit wenig auf den Straßen: die Schneepflugfahrer der Straßenmeistereien. „Wir sind derzeit rund um die Uhr mit acht Fahrzeugen unterwegs“, sagt Alfred Schilcher, Leiter der Straßenmeisterei Bad Ischl. Rund 30 Zentimeter Schnee sind dort alleine in der Nacht auf Freitag gefallen, Nachschub ist angekündigt. „Wir kommen mit dem Räumen gut hinterher“, sagt Schilcher. Bei starkem Schneefall seien aber Schneefahrbahnen möglich.

Landesweit sind täglich rund 550 Winterdienstmitarbeiter im Einsatz, sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP): „In der aktuellen Wintersaison wurden bisher 21.515 Tonnen Streusalz verbraucht.“ Bis gestern sei der 3. Jänner mit 1814 Tonnen der stärkste Einsatztag gewesen.

> Video: ORF-Meteorologe Manfred Bauer erklärt, wie sich die Schneesitation in den nächsten Tagen entwickeln wird und welche Auswirkungen das auf die bereits sehr hohe Lawinengefahr hat.

Auf den Skipisten: „Große Freude über den Pulverschnee“

HINTERSTODER/SPITAL. „Wir hatten einen großartigen Skitag am Donnerstag: 5000 Besucher, die sich über den Pulverschnee gefreut haben, vor allem die Tiefschneefahrer und die Kinder“, sagt Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder Wurzeralm Bergbahnen AG. Auf dem Berg liegen derzeit zwei Meter Schnee. Wegen des starken Schneefalls werden die Pisten derzeit zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends, präpariert. „Das ist eine Riesenaufgabe für unsere Mitarbeiter, aber wir sind froh über den Nachschub“, sagt Holzinger. Auch auf dem Kasberg herrschen beste Bedingungen. Am Wochenende soll nun die Talabfahrt in Betrieb genommen werden.

Lawinengefahr im Westen weiterhin groß

In den beiden westlichsten Bundesländern Tirol und Vorarlberg ist die Lawinengefahr am Samstag weiterhin angespannt geblieben. Bis Sonntag soll sie weiträumig die Stufe 4 erreichen. In besonderen Lagen in Tirol war dies bereits der Fall. Die Meteorologen erwarteten bis Sonntagfrüh "erhebliche Neuschneemengen", hieß es in den beiden Lawinenwarndiensten von Samstag. Dabei soll es sehr windig bleiben, wodurch mit enormen Schneeverfrachtungen gerechnet wurde. Anzahl und Umfang der Gefahrenstellen werden in Vorarlberg mit der Höhe und im Tagesverlauf zunehmen, wo die Prognose für Sonntag allgemein Lawinenwarnstufe 4 lautete.

In Osttirol und in den südöstlichen Teilen Nordtirols an der Grenze zu Salzburg war bereits am Samstag Stufe 4 ausgegeben worden. Die zweithöchste Warnstufe soll bereits am Samstagnachmittag in weiteren Teilen Nordtirols gelten. Denn verbreitet sollten 40 bis 70 Zentimeter Schnee fallen, lokal könnten es auch mehr sein.

Innsbruck streicht oder leitet Flüge um

Die tiefwinterlichen Verhältnisse führten am Samstag nicht nur auf den Straßen zu Problemen, betroffen war auch der Flughafen Innsbruck. Es mussten bereits mehrere Abflüge - darunter auch nach den Drehkreuzen London und Frankfurt - gestrichen werden. Zahlreiche Flüge mit Ziel Innsbruck wurden umgeleitet. Passagiere wurden auf der Website des Airports aufgefordert, aufgrund der "zum Teil massiven Einschränkungen im Flugverkehr" sich vor einer Fahrt zum Flughafen bei der jeweiligen Airline zu erkundigen.

60 Unfälle am Freitag Nachmittag

Der anhaltende Schneefall war auch am Freitag Ursache für zahlreiche Verkehrsunfälle. An die 60 wurden allein am Nachmittag in der Landeswarnzentrale verzeichnet. Die meisten endeten glimpflich. Auf der Ohlsdorfer Straße kippte ein Lkw auf der schneeglatten Fahrbahn um, Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

In Aurolzmünster (Bez. Ried) musste die Feuerwehr einen verletzten Lenker aus dem Wagen befreien. Auf schneeglatter Fahrbahn war er an einer Kreuzung mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. In der Nacht zum Freitag rutschte ein Lenker in Lasberg (Bez. Freistadt) in den Straßengraben. Das Abschleppfahrzeug schlitterte beim Bergungsversuch nach und touchierte das Unfallfahrzeug. Die Feuerwehr brauchte eineinhalb Stunden, um beide Fahrzeuge mittels Seilwinde wieder auf die Straße zu bringen. Im Salzkammergut hielten sich viele Lenker nicht an die Schneekettenpflicht auf höhergelegenen Straßen, kritisierte die Straßenmeisterei Gmunden.

Schneewarnungen für die nächsten fünf Tage:



(Die Karte zeigt die aktuelle Warnsituation. Die Gemeinden sind entprechend der jeweils höchsten Warnstufe eingefärbt. Klicken Sie auf die Karte um zu den aktuellen Wetterwarnungen der ZAMG zu gelangen.)

Gut zu wissen

Schneefahrbahn: Tipps für Autofahrer

Wie sollen Autofahrer auf die winterlichen Bedingungen reagieren? „Unbedingt das Tempo der Situation anpassen“, rät Patrick Winter, Mitarbeiter im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Marchtrenk. Beachtet werden sollte, dass Brücken oder Straßen neben Bächen eisig sein können. Gerät das Auto ins Schleudern, am besten gegenlenken. „Die Vorderreifen sollen in die gewünschte Richtung zeigen“, sagt Winter. Wer bergauf ins Rutschen kommt, soll am Gas bleiben, bis die Räder wieder festen Untergrund haben. Passiert das Gleiche bergab, ruhig bremsen (was früher als verboten galt): „Die elektronischen Hilfsmittel der modernen Fahrzeuge gleichen Gas- und Bremswirkung aus.“

Hausbesitzer müssen die Gehsteige räumen

Für alle Besitzer von Häusern oder Liegenschaften wichtig: Gehsteige und Gehwege, die dem öffentlichen Verkehr dienen, müssen laut Straßenverkehrsordnung täglich zwischen sechs und 22 Uhr geräumt werden. Gegen Eis- und Schneeglätte muss Salz oder Splitt gestreut werden.

