Regionale Produkte vom Bauern auf einen Klick

Von Schmankerl-App bis Foodcoops: Das Internet bietet neue Möglichkeiten für den Einkauf "ab Hof".

Rund 36000 landwirtschaftliche Betriebe in Österreich vermarkten – zumindest einen Teil – ihrer Produkte selbst. Die meisten davon über den klassischen Ab-Hof-Verkauf oder auf Bauernmärkten, immer öfter aber auch übers Internet.

"Gerade in den letzten Jahren sind viele Plattformen entstanden, die gemeinschaftliche Bestellungen bei bäuerlichen Betrieben organisieren. Allein in Oberösterreich gibt es geschätzt mehr als 30 von diesen sogenannten "Foodcoops", sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker im Rahmen einer Pressekonferenz.

Eine dieser Initiativen ist der Verein "bauern.laden.ein", der vor einem halben Jahr in Alberndorf (Bezirk Urfahr/Umgebung) gegründet wurde und bereits 150 Mitglieder zählt. Obmann ist Jungbauer Jakob Aufreiter, der gemeinsam mit seinen Eltern einen Bio-Kräuterhof in der Gemeinde bewirtschaftet und seine Produkte an die Firma Sonnentor vertreibt, aber auch über einen eigenen Hofladen – und eben via Internet.

"Für mich ist es auch schön zu sehen, dass die Leute die Produkte aus der Region – und damit auch unsere Arbeit – wertschätzen." Jakob Aufreiter, Bio-Bauer aus Alberndorf

Auswählen, bestellen, abholen

"Das funktioniert bei uns alles ganz einfach: Man muss zuerst unserem Verein beitreten – die Mitglieschaft ist kostenlos – und sich auf der Homepage anmelden. Jede Woche kann dann bis Dienstag um Mitternacht bestellt werden, das Angebot reicht von Brot über Fleisch bis hin zu Milchprodukten und Gemüse", erzählt der 24-Jährige. Am Freitag ab 16 Uhr ist die Lieferung dann zur Abholung in unserem Lager bereit." Die Vorteile lägen auf der Hand: "Die Kunden müssen nicht jeden Hof extra anfahren – und die Bauern profitieren davon, dass sie den Bedarf gut planen können", sagt Aufreiter. "Für mich ist es vor allem auch schön zu sehen, dass die Leute die Produkte aus der Region – und damit auch unsere Arbeit – wertschätzen, das macht mir Freude."

Wer dennoch direkt beim Bauern einkaufen möchte und wissen will, wann die Ab-Hof-Läden öffnen, wo der nächstgelegene Bauernmarkt stattfindet oder eine Buschenschank ausgesteckt hat, kann sich online via "Schmankerl-Navi" den Weg zeigen lassen. Die Einkaufs- und Einkehr-App fürs Handy gibt’s gratis auf www.gutesvombauernhof.at zum Herunterladen. (had)

