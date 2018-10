Neue Radargeräte messen genauer

LINZ/WIEN. Messtoleranz wird von bisher fünf km/h auf drei gesenkt – Bereits 20 neue Geräte.

Neue Radarkameras werden in Linz installiert (Symbolfoto) Bild: Weihbold

Für Raser brechen schlechte Zeiten an: Das Innenministerium tauscht sukzessive alle Radargeräte gegen Lasergeräte aus, die noch genauere Messergebnisse ermöglichen. "Versteckt" sind diese "Tempomesser" auch in den altbekannten grauen Kästen, neuere manchmal bereits auch in schwarzen Säulen. "Super-Laser-Radar-Kabinen" werden die Hightech-Kästen im Fachjargon auch genannt.

Die Vorteile der Lasertechnologie liegen auf der Hand: Während herkömmliche Radargeräte den abfließenden Verkehr nur in eine Richtung "blitzen", können neue Lasergeräte in beiden Richtungen messen und somit mehrere Autos erfassen, sagt der Leiter der Verkehrsabteilung, Klaus Scherleitner. Dazu ist auch der Toleranzbereich niedriger: Bisher lag diese bei einer Geschwindigkeit unter 100 km/h bei fünf km/h sowie bei über 100 km/h bei fünf Prozent. Mit den neuen Geräten wird dieser hingegen auf drei km/h bzw. drei Prozent reduziert.

Oberösterreichweit betreibt das Innenministerium 85 Radarkabinen. Das "Innenleben" der Radargeräte ist laut Otmar Bruckner vom Verkehrsdienst im Innenministerium schon in die Jahre gekommen. "Die ältesten Geräte sind zehn bis 15 Jahre alt und bedürfen einer Erneuerung", sagte Bruckner. Ein Teil davon, etwa 20 Kabinen, wurde heuer bereits erneuert. Die restlichen Radarkabinen sollen in einem vierjährigen Investitionsprogramm bis 2022 umgerüstet werden.

Neben dem Innenministerium betreiben auch Gemeinden Radarkabinen. Kommen neue Standorte dazu, werden nun auch hier die neuesten Lasergeräte eingesetzt. Untergebracht sind diese nicht in den grauen Boxen, sondern in hellgrauen Säulen, wie etwa beim Schloss Traun oder an der Passauerstraße in Attnang-Puchheim. (nieg)

