Lehrer stoppte Geisterfahrt von Alko-Lenker auf der A1

ALLHAMING. Werner Mairinger stellte sich in den Weg, als ein stark betrunkener Lenker auf der Autobahnabfahrt wenden wollte.

Werner Mairinger reagierte geistesgegenwärtig und stoppte die Irrfahrt des völlig betrunkenen Lenkers. Bild: Matthias Lauber

Diese Tat verdient Respekt: Werner Mairinger aus Pucking hat am Mittwochabend geistesgegenwärtig reagiert und einen Alko-Fahrer davon abgehalten, bei Allhaming auf die Autobahn aufzufahren – und somit wohl Schlimmeres verhindert.

„Ich wusste, ich muss was machen, sonst passiert etwas“, sagte der 54-Jährige gestern den OÖNachrichten. Der Berufsschullehrer, der in der Gastronomieschule Altmünster unterrichtet, war gerade mit einem Arbeitskollegen auf der A1 auf der Heimfahrt. Als er gegen 20 Uhr bei Allhaming von der Autobahn abfuhr, fiel dem 54-Jährigen ein Fahrzeug auf, das „planlos herumfuhr“.

Der Wagen umkreiste länger jene Stelle, an der sich die Fahrbahn nach links zum Parkplatz und rechts zur Abfahrt teilt. „Da wusste ich, dass etwas nicht stimmt“, sagt Mairinger.

„Was ist los?“

Als der Wagen schließlich rechts zur Abfahrt abbog, fuhr er diesem nach. Die Irrfahrt ging dort weiter: Der 40-jährige Niederösterreicher fuhr, ohne zu bremsen, an einer Stopptafel vorbei wieder Richtung Autobahnauffahrt. Da handelte der dreifache Vater blitzschnell: „Ich habe umgedreht und mich samt aktivierter Warnblinkanlage ihm in den Weg gestellt.“ Doch davon wollte sich der 40-Jährige noch immer nicht abhalten lassen, sondern legte kurzerhand den Retourgang ein, woraufhin sein Wagen noch einen Leitpflock umknickte und schließlich in einem Graben landete.

Mairinger nutzte die Gunst der Stunde: „Ich klopfte an seiner Beifahrertür und fragte, was los ist.“ Seiner Aufforderung, ihm den Autoschlüssel auszuhändigen, konnte der 40-Jährige aufgrund der starken Alkoholisierung nicht nachkommen. Also griff Mairinger selbst danach und nahm den Schlüssel bis zum Eintreffen der Polizei an sich.

Er habe schon Angst gehabt, dass der Lenker möglicherweise aggressiv werde, sagt der Vater dreier Söhne. Doch der Niederösterreicher sei, im Gegenteil, einsichtig gewesen. „Er hat gesagt, dass er ein bisserl zu viel getrunken habe“, sagt Mairinger. Da auf dem Beifahrersitz eine leere und eine halb volle Wodkaflasche gelegen seien, ist anzunehmen, dass der 40-Jährige während der Fahrt getrunken hatte.

Alkotest ergab 3,34 Promille

Dies zeigte sich auch bei dem anschließend durchgeführten Alko-Test, der 3,34 Promille anzeigte. Seiner Bitte, den Vorfall möglichst nicht weiter zu beachten, kam der Puckinger aber nicht nach: „Ich sagte ihm, dass er da keine Chance habe und die Polizei schon informiert sei.“

Diese nahm dem Alko-Lenker nicht nur den Autoschlüssel, sondern auch den Führerschein ab.

Mairinger selbst zeigte sich gestern „glücklich, dass ich helfen konnte“, wie er sagt. Ein möglicher Geisterfahrer-Unfall hätte furchtbar enden können. Und dies wäre „gerade jetzt vor Weihnachten besonders schlimm“.



Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema