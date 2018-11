Großeinsatz bei Brand in Holzhausen

HOLZHAUSEN. In einem ehemaligen landwirtschaftlichen Objekt in Holzhausen (Bezirk Wels-Land) ist Donnerstagfrüh Feuer ausgebrochen. Acht Feuerwehren mit knapp 90 Mann standen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Der Brand ist bereits unter Kontrolle. Bild: Foto Kerschi

Der Alarm ging Donnerstagfrüh um 05:30 Uhr ein: In einem alten landwirtschaftlichen Gebäude, in dem sich mittlerweile Wohneinheiten befinden, war Feuer ausgebrochen.

"Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort wurde die Dimension des Brandes ersichtlich. Es wurde sofort Alarmstufe zwei ausgerufen. Als wir am Brandobjekt eintrafen, brannte der Dachstuhl des Hauses bereits lichterloh", berichtete Einsatzleiter Christoph Eichinger am OÖN-Telefon. Jene sieben Personen, die im Haus leben, konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Knapp 90 Mann im Einsatz

Acht Feuerwehren aus den Bezirken Wels-Land und Linz-Land waren mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte konnte der Dachstuhl nicht mehr gerettet werden. Der Brand ist aber bereits unter Kontrolle. Aktuell werden Nachlöscharbeiten durchgeführt und eine Brandwache eingerichtet.

Brand-Sachverständige sollen die Ursache des Brandes klären. Am Objekt entstand erheblicher Sachschaden.

