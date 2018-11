Halloween-Dekoration löste Großbrand in Holzhausen aus

Alle reden von Hallo Wien, niemand redet, dass heute Allerheiligen ist.

Am Morgen im Bett, der Mann beugt sich zu seiner Frau und küsst ihre beiden Brüste.

"Was ist los mit dir?"

"Heute ist Allerheiligen, da gedenkt man dem, was einem heilig ist und küsst es."

Am nächsten Morgen im Bett, die Frau beugt sich zu ihrem Mann und küsst sein wertvollstes Stück.

"Was ist los mit dir?"

"Heute ist Allerseelen, da gedenkt man der Toten!"