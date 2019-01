Gehöft brannte im Mühlviertel nieder

PABNEUKIRCHEN. Ein aufmerksamer Autofahrer verhinderte am Dienstag bei einem Brand eines Bauernhofs in Pabneukirchen (Bezirk Perg) Schlimmeres.

Als der Brand bei dem kleinen Gehöft am Dienstag kurz nach 13 Uhr ausbrach, erledigte der Besitzer gerade Besorgungen und war nicht in der Nähe. Ein aufmerksamer Autofahrer kam zufällig an dem landwirtschaftlichen Gut in Pabneukirchen vorbei und bemerkte die Rauchentwicklung. Er verständigte sofort die Feuerwehr.

„Die kleine Wirtschaft ist komplett niedergebrannt. Aber wir konnten das benachbarte Wohnhaus vor einem Übergreifen der Flammen schützen“, sagte Josef Kastenhofer. Der Kommandant der Feuerwehr Pabneukirchen befehligte als Einsatzleiter rund 160 Mann von insgesamt acht Feuerwehren aus Perg, Dimbach, Mönchdorf, Bad Kreuzen, Riedersdorf, St. Georgen am Walde, St. Thomas am Blasenstein sowie Pabneukirchen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, auch kein Tier am Bauernhof. Die Brandursache ist noch unklar.

