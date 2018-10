Dementi aus Thalheim: "Fusionspläne mit Wels sind aus der Luft gegriffen"

WELS / THALHEIM. Bürgermeister Stockinger und sein Amtskollege Rabl planen nur Zusammenarbeit.

Ende des Welser Ortsgebiets an der Traunbrücke Richtung Thalheim – das wird vermutlich noch länger so bleiben. Bild: OÖN

"Niemand hat gesagt, dass wir eine Fusion mit der Stadt Wels planen. Das ist aus der Luft gegriffen", dementiert Bürgermeister Andreas Stockinger (ÖVP) aus Thalheim einen Zeitungsbericht über angebliche "Hochzeitspläne" zwischen der Messestadt und ihrer südlichen Nachbargemeinde.

Dass 2028 in beiden Kommunen darüber eine Volksabstimmung abgehalten werde, sei schlichtweg falsch. Richtig sei, dass in vielen Bereichen kooperiert werde und man einen Zehn-Jahres-Plan erarbeite. "Aus heutiger Sicht wäre eine Fusion politischer Selbstmord. Und in zehn Jahren bin ich nicht mehr Bürgermeister", winkt Stockinger ab.

Gemeinsamer Bauhof als Ziel

Der geplante Kooperationsprozess könne mit einer Fusion enden. Dies sei aber nur eine Vision und nicht mehr, bleibt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) vage. Im Vordergrund stehe jedoch die Zusammenarbeit.

Erklärtes Ziel sei ein gemeinsamer Bauhof. Und warum könne die Stadtgärtnerei nur in Wels aktiv werden? Eine gemeinsame Müllabfuhr sei ein weiterer Baustein in der geplanten Kooperation. Da die Marktgemeinde Thalheim keinen Juristen beschäftigt, könne Wels auch in der Verwaltung aushelfen, ist Rabl überzeugt. Thalheims langjähriger Amtsleiter Leo Jachs wird wahrscheinlich nächstes Jahr in den Ruhestand treten.

Als wesentliches Element einer Kooperation bezeichnet das Welser Stadtoberhaupt die Verwendung der Finanzen: "Wir müssen aufhören, Investitionen immer nur auf Gemeindegebiete zu konzentrieren. Wenn Thalheim – wie geplant – ein Traunschiff mit Tages-Café will, leisten wir als größter Partner der Stadtregion Wels selbstverständlich unseren Beitrag", verspricht Rabl.

Kooperation mit anderen Orten

Keineswegs beschränke sich die Zusammenarbeit von Wels nur auf Thalheim: "Der geplante Autobahnanschluss Wimpassing wird von Gunskirchen mitfinanziert, weil der Ort davon profitiert."

Die angeblichen Fusionspläne überraschen jedenfalls den Welser ÖVP-Parteiobmann Peter Csar. "Das ist nicht diskutiert worden. Bei den Verhandlungen über die Zusammenarbeit von Bezirkshauptmannschaft Wels-Land und Magistrat Wels war für den Bürgermeister das Stadtstatut immer sakrosankt." Die ÖVP stelle sich einer Fusionsdebatte – allerdings müsse dafür bis Jahresende ein Projektauftrag mit Zeitplan erstellt werden. "Ob fusioniert wird, muss vor der Gemeinderatswahl 2021 entschieden werden."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema