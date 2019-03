64-jähriger Mühlviertler von Baum erschlagen

LINZ. Der 64-Jährige geriet am am Samstagvormittag unter einen Baum. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung arbeitete am Samstag alleine in einem Wald unmittelbar in der Nähe seines Wohnhauses. Gegen 12 Uhr schaute seine 61-jährige Gattin nach ihm und fand ihn leblos unter einem Baum liegend. Die Frau verständigte die Einsatzkräfte, welche aber nur mehr den Tod feststellen konnten.

Die genauen Umstände des Unfalles sind nicht bekannt, der Mann dürfte aber im Bereich des Brustkorbes von einem großen Ast mit voller Wucht getroffen, zu Boden gerissen und sofort getötet worden sein.

