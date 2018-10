600 Gäste feierten mit dem Zivil-Invalidenverband

LINZ. Unterstützer zum 70-Jahr-Jubiläum geehrt.

Die Gewinner und Nominierten des OÖZIV-Preises "complemento" Bild: M. Scheucher

600 Gäste im Linzer Oberbank-Donauforum gratulierten am Wochenende einer der wesentlichen Institutionen in der heimischen Soziallandschaft: Der OÖ Zivil-Invalidenverband (OÖZIV) feierte seinen 70. Geburtstag.

Gerhard Mayr, Landesobmann des OÖZIV, betonte dabei in seiner Ansprache die Wichtigkeit des positiven Blickwinkels und seines Verbandes. Der OÖZIV ist unter anderem Träger der Einrichtungen Hof Schlüßlberg, Joker Tollet und Taufkirchen an der Pram, 180 Menschen werden insgesamt betreut. Als wesentlich hob Mayr die positive Vorbildwirkung all jener hervor, die für ihren Einsatz mit dem "complemento" ausgezeichnet wurden. Die Jury war gefordert, gab es doch 47 Einreichungen.

Gewinner in den jeweiligen Kategorien waren die Fleischhauerei Ozlberger aus Hartkirchen (Wirtschaft), Charlotte-Taitl-Haus aus Ried im Innkreis (Ämter, Behörden), der integrative Segelverein Gmunden (Freizeit) und Eva Binder aus Regau (Einzelpersonen).

