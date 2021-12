4000 Corona-Demonstranten zogen durch Linz

Zunächst waren es nur 500 Teilnehmer, die dem Brummen von 13 Traktormotoren über die Linzer Nibelungenbrücke folgten. Auf den Transparenten, die sich vorrangig mit der vehementen Ablehnung der Impfpflicht beschäftigten, wurde einmal mehr die "große Corona-Lüge" beschworen. Die Maskenpflicht wurde dafür großteils ignoriert.

Der Demonstrationszug der Maßnahmen-Gegner, der sich kurz nach 12 Uhr in Bewegung setzte, hatte bis zur Endstation am Linzer Hauptbahnhof rund acht Kilometer vor sich. Über den Hauptplatz ging es durch die Altstadt, vorbei am Landhaus und durch den Römerbergtunnel. Über Donaulände, Gruberstraße und Europaplatz wurde schließlich der Bahnhof und die dort stattfindende Abschlusskundgebung anvisiert. Das angekündigte Verkehrschaos blieb aus, obwohl die Teilnehmerzahl bis zum Abend auf mehr als 4000 anwuchs. Nur lokal kam es zu kurzen Verzögerungen. Für die Polizei auch ein Zeichen, dass die Aufrufe an die Bevölkerung gefruchtet hatten: Viele Verkehrsteilnehmer mieden die Innenstadt.

Für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) wurde gestern "die Grenze von üblichen Protestversammlungen" überschritten. Wenngleich ein absolutes Verkehrschaos verhindert werden konnte, sei es abermals zu Beeinträchtigungen von Bürgern auf ihrem Nachhauseweg gekommen. "Auch die große schweigende Mehrheit hat ihr Recht darauf, den öffentlichen Raum unter normalen Bedingungen zu nutzen", sagt Luger.

"Aufs Schärfste zu verurteilen"

Vor allem der Vorfall bei einer Demonstration in Braunau, wo, wie berichtet, vergangenen Sonntag eine Pflegerin attackiert wurde, hat gestern heftige Reaktionen ausgelöst.

Die Volkshilfe Oberösterreich sieht eine "noch nie dagewesene Stufe der Aggression". Man müsse als Zivilgesellschaft radikalen Demonstranten und Hetzern, die Menschen attackieren und die Impfpflichtdebatte missbrauchen, um die Gesellschaft zu spalten, entgegentreten, sagt Vorsitzender Michael Schodermayr. Die Volkshilfe rief deshalb die Kampagne "Herz über Hass" ins Leben.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) verurteilte die Attacke auf die Pflegerin gestern "aufs Schärfste". Das Virus und die damit verbundenen Einschränkungen würden verständlicherweise an den Kräften der Menschen zehren. "Manche zeigen aktuell ihren Unmut, indem sie das Demonstrationsrecht nutzen. Aber wir werden nicht zulassen, dass Menschen bedrängt und attackiert werden", sagte Stelzer. Er forderte die Organisatoren von Demonstrationen dazu auf, alles zu unternehmen, um derartige Übergriffe zu verhindern.