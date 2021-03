36-Jähriger hielt Autofahrer an und ging mit Messern auf ihn los

Über ein Motiv ist derzeit nichts bekannt. Ebenso, ob sich der Messerangreifer und das Opfer gekannt haben. Der 36-Jährige wird im Laufe des Tages einvernommen, heißt es von der Polizei-Pressestelle.

Fest steht, dass sich der jüngere Mann gegen 15.10 Uhr am Koglerberg (Gemeinde Inzersdorf im Kremstal) mitten auf die Straße gestellt und den Autofahrer zum Anhalten genötigt hatte. Der Micheldorfer stellte sich daraufhin zur Fahrerseite und attackierte den Lenker aus Kirchdorf durch die geöffnete Scheibe mit zwei Messern. Ohne Vorwarnung und ohne ein Wort zu sagen. Der 60-Jährige, der Schnittverletzungen an beiden Armen und Händen erlitten hat, machte die Anrainer durch andauerndes Hupen aufmerksam. Sie kamen dem Verletzten zu Hilfe, der Täter stieg in sein Auto und flüchtete Richtung Pettenbach.

Fußgänger verletzt

"Bei seiner rücksichtslosen Flucht wurde ein 42-jähriger Fußgänger aus dem Bezirk Kirchdorf am Gehsteig vom Außenspiegel des Wagens gestreift und in eine Wiese geschleudert", heißt es von der Polizei. Der Außenspiegel des Wagens wurde dabei abgerissen. Der Fußgänger kam mit Prellungen davon. Der Autofahrer wurde mit Schnittverletzungen ins Spital gebracht.

Eine Großfahndung nach dem Messerangreifer wurde sofort eingeleitet, sollte aber erst um 0.45 Uhr Erfolg bringen. Der 36-Jährige konnte in Steyr von mehreren Einsatzkräften festgenommen werden. Dabei habe er heftigen Widerstand geleistet, berichtet die Polizei. Der Verdächtige befindet sich jetzt im Polizeianhaltezentrum Steyr. Die beiden Tatmesser - zwei Klappmesser - konnten sichergestellt werden.

Sobald nähere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

