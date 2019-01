28-Jähriger leblos aus "Traktor-Pool" geborgen

PUTZLEINSDORF. Ein Traktoranhänger wurde bei einer Silvesterfeier in Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach) zu einem Pool umfunktioniert - mit verheerenden Folgen.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

In den Anhänger eines Traktors hatten die Veranstalter der Party warmes Wasser und Schaum gefüllt. 45 Zentimeter hoch stand das Wasser in dem "Pool". Kurz nach Mitternacht bemerkte ein Partygast, dass ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach nicht mehr auftauchte. Augenzeugen retteten den Mann aus dem Wasser, der keine Reaktion mehr zeigte. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notarzt. Der Mann wurde nach ärztlicher Versorgung in das LKH nach Rohrbach gebracht.

