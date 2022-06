Junger Motorradfahrer von Lkw überrollt und tödlich verletzt

Ein 25-jähriger Motorradlenker aus Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde von einem Lkw überrollt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der junge Mühlviertler war gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Bad Mühllacken unterwegs, als er von dem Lastwagen erfasst wurde.

Am Abend gab die Polizei Details zum Unfallhergang bekannt. Demnach hatte der 32-jährige Lkw-Lenker aus Freistadt eine kurze Rast eingelegt und parallel neben der Straße auf einem Abstellplatz geparkt. Laut Angaben der Polizei erkundigte er sich vor dem Herausfahren noch, ob ein Verlassen gefahrlos möglich ist. Doch als sich die Zugmaschine bereits auf der Fahrbahn befand, sei plötzlich der Motorradfahrer aufgetaucht.

Ersthelfer zogen den Verunglückten unter dem Lkw hervor, doch er verstarb noch an der Unfallstelle. Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KASTNER

Ersthelfer zogen Mann unter Lkw hervor

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 25-Jährige rutschte dabei unter den Lastwagen und wurde im Brustbereich überrollt. Sein Motorrad wurde auf den Straßenrand geschleudert. Er sei nicht mehr ansprechbar gewesen, heißt es von der Polizei. Ersthelfer zogen den Mann unter dem Lkw hervor und begannen sofort mit der Wiederbelebung, ehe die Sanitäter an der Unfallstelle eintrafen und weiter versuchten, den 25-Jährigen zu reanimieren. Sie konnten das Leben des jungen Mühlviertlers aber nicht mehr retten. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle.