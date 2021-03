100 Kinder und Jugendliche feierten in Welser Gebets- und Freizeitzentrum

Gegen 12.30 Uhr wurde die Welser Polizei informiert, dass sich in einem Gebäude eines Kulturvereines etwa 100 Personen aufhalten. Diese würden sich weder an den Mindestabstand noch an die Maskenpflicht halten. Beim Eintreffen der Polizisten stellte sich heraus, dass es sich um einen Rohbau eines entstehenden Gebäudes handelte.

In einem Raum befanden sich etwa 100 Personen, vorwiegend Kinder und Jugendliche, die laut Vereinsobmann das neue Gebäude besichtigt und im Anschluss Pizza und Getränke konsumiert hätten. Seitens des Magistrates Wels als zuständige Gesundheitsbehörde wurde angeordnet, die Identitäten der Personen festzustellen. Alle Personen wurden kontrolliert. Dies verlief sehr ruhig und geordnet, so die Polizei in einer Aussendung. Auch die mittlerweile anwesenden Eltern verhielten sich kooperativ. Nach Abschluss der Identitätsfeststellung wurde die Versammlung von den Polizisten beendet. Anzeigen an den Welser Magistrat werden erstattet.

