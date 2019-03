"Wirte sind Künstler und Köche, aber keine Kaufleute"

LINZ. Großpleite von Linzer Lokalen: Die Gastronomie gehört zu jenen Branchen mit den meisten Insolvenzen in Österreich.

Auch ausgefallene Gerichte müssen genau durchkalkuliert werden, bevor sie auf den Teller kommen. Bild: Colourbox

Am Montag erschütterte eine Gastro-Großinsolvenz die Branche: Arkadenhof, Auerhahn, und Schiefer Apfelbaum in Linz, Herzstück im Haid-Center und zwei Lokale in Graz und Wien mussten zusperren, den gemeinsamen Betreiberfirmen war das Geld ausgegangen. Die Schulden: 3,5 Millionen Euro. Mehr als 80 Mitarbeiter sind betroffen. Warum machen so viele Wirte Pleite?

"Vielen Gastronomen fehlt das kaufmännische Wissen. Wirte sind Köche und Künstler, aber keine Kaufleute", sagt Gerhard Weinhofer von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Er bearbeitet jedes Jahr mehr als 500 Gastro-Pleiten in Österreich.

Griff in die Kasse

Dazu komme, dass es oft an geeignetem Personal mangle. Auch der Griff in die Kasse sei keine Seltenheit beim Personal, so Weinhofer. Behördliche Auflagen tun ein Übriges.

Auch wenn viele Gastronomen ihre Lokale zusperren müssen, der Konkurrenzkampf wird nicht geringer. "Seit der Wirtschaftskrise 2008 fehlen den Spitzenrestaurants die Gäste. Es gibt heute viel weniger lukrative Geschäftsessen", sagt Weinhofer. Davon habe sich die Branche nie erholt.

"Ehrliches Essen" fordert Gastro-Coach Gerald Aigmüller aus Feldkirchen an der Donau von den Wirten ein. Was er darunter versteht? "Weniger Produkte, die auf den Teller kommen. Aber die müssen dafür weltmeisterliche Qualität haben."

Aigmüller ist seit 30 Jahren im Geschäft und seit zwölf Jahren als Berater in der Hotellerie- und Gastronomiebranche unterwegs. Viele Wirte hätten zum letzten Mal in der Berufsschule eine Kalkulation gemacht, sagt er. Sie müssten wieder lernen, dem Wareneinsatz mehr Beachtung zu schenken. "Ein Schnitzel soll 170 Gramm haben und nicht 180 oder mehr", sagt Aigmüller. Schließlich mache der Wareneinsatz in der Gastronomie rund 30 Prozent der Aufwendungen aus.

Selbstbewusste Wirte

Darüber hinaus fordert der Gastro-Coach die Wirte auf, selbstbewusster zu sein, vor allem bei der Preisgestaltung: "Gute Qualität hat ihren Preis. Das muss man den Gästen beibringen."

Mit 40 Prozent sind die Kosten für das Personal der größte Posten in der Gastronomie. Dort merkt Aigmüller bereits einen Wandel im Führungsstil. "Behandelt eure Mitarbeiter gut", ist sein Rat an alle in der Branche.

3 Fragen an Thomas Stockinger

Stockinger ist Wirtesprecher in der oberösterreichischen Wirtschaftskammer. Er ist Gastronom und Hotelier in Ansfelden. Die Ertragslage in der Branche ist weiter sehr angespannt, sagt Stockinger.

Nach dem Bau ist die Gastronomie jene Branche mit den meisten Insolvenzen. Woran scheitern die Wirte?

Dass unterm Strich nichts übrig bleibt. Man kann noch so viele Gäste im Lokal haben, aber wenn die Margen zu gering sind, hilft alles nichts. Wirte müssen an allen Kostenschrauben drehen, etwa beim Wareneinsatz.

Fürchten Wirte andere Wirte oder eher Möbelhäuser und Vereine als Konkurrenten?

Der Gastrobereich im Möbelhaus muss nicht positiv bilanzieren. Vereine sind steuerbefreit, wenn sie Feste veranstalten. Und jetzt kommen die Gemeinden und kaufen Wirtshäuser, die sie dann günstig verpachten. Das ist eine Verzerrung der Wettbewerbssituation.

Das verflixte siebte Jahr in einer Ehe ist in der Gastronomie das dritte?

Stimmt. Denn dann werden erstmals Einkommensteuer und Sozialversicherungsabgaben fällig. Das erwischt viele Wirte auf dem falschen Fuß.

503 Pleiten im Vorjahr

Laut einer Studie der KMU Forschung Austria schreibt jeder zweite Gastronomiebetrieb rote Zahlen. Dadurch bleibt kein Geld für dringend notwendige Investitionen übrig. Österreichweit sind im vergangenen Jahr 503 Gastronomiebetriebe insolvent geworden.

Nach dem Bau (2,5 Prozent aller Betriebe gehen pleite) liegt die Gastrobranche mit 1,6 Prozent an zweiter Stelle der Statistik.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema