Tiefgarage, Garten, Lift: Das lässt die Betriebskosten steigen

LINZ. Die Betriebskosten in Oberösterreich liegen laut Mietervereinigung zwischen 1,80 Euro pro Quadratmeter pro Monat und 2,50 Euro. Ein Drittel der Kosten entfällt auf Gebühren, der Großteil resultiert aus Wartungen.

Tiefgaragen statt Parkplätze, Gemeinschafts-Spielplätze und Grünanlagen, strengere Brandschutzvorrichtungen und das über eine Ö-Norm vorgeschriebene "Pickerl" für die Immobilie: All diese "Errungenschaften" sind vergleichsweise junge Faktoren, die sich als Treiber für die Betriebskosten herausstellen, sagt Nicole Hager-Wildenrotter, Geschäftsführerin der Oberösterreichischen Mietervereinigung.

Die Betriebskosten in Oberösterreich liegen laut Mietervereinigung zwischen 1,80 Euro pro Quadratmeter pro Monat und 2,50 Euro. "Ab 2,20 Euro würde ich genauer hinschauen. Das ist schon ein hoher Wert", so Hager-Wildenrotter. Mit diesen Werten liegt Oberösterreich unter dem Österreichdurchschnitt. Salzburg und Wien sind laut Statistik Austria die Spitzenreiter.

Für ein Drittel der Betriebskosten ist die öffentliche Hand verantwortlich. Das sind zu einem größeren Anteil die Gebühren für Wasser, Kanal und die Müllentsorgung, zu geringeren Anteilen die Grundsteuer. "Die Kommunen sind nicht der Preistreiber", sagt Hager-Wildenrotter.

Detaillierte gesammelte Daten etwa über die Kanalgebühren in den Gemeinden gibt es nicht, heißt es im Gemeindebund. "Hier ist der Spielraum eng. Ausreißer müsste man lange suchen", sagt Franz Flötzinger vom Gemeindebund. Rascher steigt jener Teil der Betriebskosten, der im weitesten Sinn wartungs- und technikgetrieben ist.

Eine Liftanlage im Haus bedeutet zwangsläufig eine höhere monatliche Belastung. So werden heutzutage auch zweigeschoßige Häuser mit Lift ausgestattet. Dazu kommen etwa Brandschutzeinrichtungen. "Da kann die jährliche Überprüfung und Wartung schon 4000 bis 5000 Euro ausmachen", sagt die Mietrechtsexpertin. Dazu kommen die Wartung von Kohlendioxid-Warnanlagen in Tiefgaragen, die Garagenlüftung und die Wartung des Tores.

So gibt es seit 2012 eine Ö-Norm, die quasi ein "Pickerl" für die Immobilie bedeutet – und den Hausbesitzer bei herunterfallenden Fassadentafeln oder Brüstungen haftungsfrei stellt. "Diese Sicherheitsprüfung wird seit zwei, drei Jahren auch vermehrt durchgeführt", so Hager-Wildenrotter. Auch die Pflege von Gemeinschaftsanlagen und der Winterdienst kosten. "Hier gibt es in ländlichen Bereichen vereinzelt wenige Anbieter – auch das macht es teurer", sagt die Interessentenvertreterin der Mieter.

Alte Abrechnungen ansehen

Einige Male pro Woche würde ihr Team auch Mieter beraten, die mit höheren Betriebskosten konfrontiert sind als avisiert. "Wenn schon die Nettomiete relativ hoch ist, wird dort vereinzelt mit zu niedrigen Werten agiert", warnt die Mieterschützerin. Ihr Rat: sich eine Abrechnung zeigen lassen.

Mehr zum Thema